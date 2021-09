Fokus Mining : LES FORAGES SUR GALLOWAY CONTINUENT DE DONNER DE BONS RÉSULTATS D'INTERSECTIONS MINÉRALISÉES

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 16 septembre 2021 - Fokus Mining Corporation ('Fokus' ou la 'Société') (TSXV: FKM, OTCQB: FKMCF, FSE: F7E1) est heureuse d'annoncer qu'elle continue d'intercepter de la minéralisation à grande échelle d'or et de cuivre sur Hendrick, de la forte minéralisation aurifère sur GP et se dit aussi encouragée par les premiers résultats sur Hurd. Tous les résultats disponibles depuis le mois de mai 2021 sont présentés dans le tableau ci-dessous. FAITS SAILLANTS Bonne minéralisation aurifère sur quatre autres trous de la zone GP

Trois autres trous de forage montrent l'ampleur du système porphyrique aurifère dans la zone Hendrick

Les premiers résultats aurifères dans le secteur de la zone Hurd sont encourageants Jean Rainville, président et chef de la direction de la Société a déclaré : « Nous avons maintenant complété plus de 30 000 mètres de forage au diamant depuis novembre dernier et continuons de forer. Nous sommes satisfaits des résultats qui confirment que la minéralisation à GP s'étend à la fois latéralement et en profondeur et qu'il existe un potentiel d'expansion significative des ressources estimées lors de la campagne de forage précédente. Nous sommes également très impressionnés par la taille et la continuité de la zone Hendrick. Alors que nous forons vers le nord-est vers la zone Hurd, nos premiers résultats sont également très encourageants.

ZONE GP Quatre nouveaux trous sur la zone GP continuent de démontrer le potentiel d'expansion de la ressource NI 43-101 (260 000 onces par SRK en 2013). Les sondages GA-21-24, GA-21-29, GA 21-3131 et GA -21-32 montrent que la minéralisation s'étend à la fois latéralement et en profondeur. Les résultats sont toujours en attente pour trois trous juste au nord-est de la minéralisation connue. ZONE HENDRICK Les résultats de trois autres sondages sont maintenant également disponibles pour la zone Hendrick et, encore une fois, ils démontrent la taille et la continuité de la minéralisation en or-cuivre dans ce secteur. Les trous GA-20-10, GA -20-14 et GA-21-30 confirment la présence d'une forte minéralisation qui a été mise en évidence par la campagne de forage précédente et par les résultats de forage de Fokus, en cours. Onze autres trous ont été forés sur la zone Hendrick et tous ont rencontré la syénite minéralisée, typique des trous précédents. Le retard dans la production des résultats de forage est principalement attribué à la difficulté d'obtenir des analyses de cuivre et d'argent. Dans cette zone, les résultats de douze autres sondages sont toujours en attente. ZONE HURD ET TROUS D'EXPLORATION DANS CETTE ZONE La Société n'a reçu des analyses que pour deux trous dans ce secteur et les résultats sont en attente pour sept autres trous. De bonnes valeurs aurifères ont été rencontrées à ce jour. AUTRES TRAVAUX La Société a reçu les résultats du levé magnétique héliporté à très haute résolution qui a été effectué en mai dernier sur le reste de la propriété non couvert en décembre dernier pour tenter de découvrir des zones fortement magnétiques qui sont susceptibles de correspondre à des intrusions de syénite enfouies similaires à l'intrusion syénitique présente dans la zone Hendrick. Le levé magnétique a révélé quatre anomalies magnétiques circulaires qui sont potentiellement des masses de syénite potentiellement enfouies. Un trou d'exploration a été foré dans l'un d'elles (GA-21-40) et ce trou a recoupé un intrusif intermédiaire localement minéralisé en pyrite et chalcopyrite et présentant des similitudes avec la syénite de la zone Hendrick. Seuls les résultats d'analyse partiels de ce trou ont été reçus et les résultats seront publiés lorsque les analyses complètes seront disponibles. La Société prévoit recevoir, au cours des prochaines semaines, les résultats d'une étude réalisée par la firme Innovexplo de Val-d'Or sur les caractéristiques de la minéralisation dans les différents secteurs de la partie ouest de la propriété Galloway. Des tests sont également en cours pour savoir si des techniques géophysiques en fond de trou pourraient être appliquées compte tenu de la présence de minéralisation sulfurée.

Contrôle et assurance qualité La conception des programmes de forage du projet Galloway, l'assurance qualité/le contrôle de la qualité et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle du personnel géologique de Fokus, y compris une personne qualifiée employant un programme d'AQ/CQ strict conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Le projet Galloway est supervisé par Gilles Laverdière, P. Géo. Les carottes de forage sont enregistrées et divisées avec des échantillons de demi-carottes emballés et livrés aux laboratoires AGAT. Les échantillons sont séchés puis broyés à 75 % en passant un tamis à mailles de 2 mm. Un sous-échantillon de 250 g est pulvérisé jusqu'à un tamis nominal à 85 % passant à 75 microns. L'échantillon broyé restant (rejet) et l'échantillon pulvérisé (pulpe) sont conservés pour une analyse ultérieure et un contrôle qualité. Tous les échantillons sont analysés par Fire Assay avec une finition par absorption atomique (AA) en utilisant une aliquote de 50 g de matériau pulvérisé. Les dosages excédant 3 g/t Au sont à nouveau dosés par pyroanalyse avec finition gravimétrique. Fokus insère régulièrement des échantillons de référence de contrôle indépendants tiers et des échantillons blancs dans le flux d'échantillons pour surveiller les performances du test. Les échantillons de contrôle interne Fokus représentent environ 10 % du total des échantillons envoyés pour analyse. Fokus prévoit d'effectuer un échantillonnage en double dans un laboratoire de contrôle secondaire certifié. Ce communiqué de presse a été rédigé et approuvé par Gilles Laverdière, P. Géo., et personne qualifiée en vertu de la Norme canadienne 43-101.

À propos de Fokus Fokus Mining Corporation est une société de ressources minérales qui acquiert et explore activement des gisements de métaux précieux situés dans la province de Québec, Canada. En mettant en œuvre cette entreprise majeure au sein de l'industrie minière canadienne, nous sommes déterminés à percer le secret du projet aurifère Galloway. Pour de plus amples informations : Jean Rainville, Président et Chef de la direction Tél.: (514) 918-3125, Fax: (819) 762-0097 Courriel : jrainville@fokusmining.com