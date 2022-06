Fokus Mining : Q1 2022 Financial Statements

CORPORATION MINIÈRE FOKUS (société d'exploration) ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS NON AUDITÉS POUR LA PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 MARS 2022 (exprimé en dollars canadiens, sauf pour le nombre des actions et les montants par action) FOKUS MINING CORPORATION (an exploration corporation) UNAUDITED CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2022 (expressed in Canadian dollars, except share and per share amounts) Les états financiers ci-joints ont été dressés par la direction de Corporation minière Fokus et n'ont pas été examinés par les auditeurs / The attached financial statements have been prepared by Management of Fokus Mining Corporation and have not been reviewed by the auditors

CORPORATION MINIÈRE FOKUS FOKUS MINING CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS CONSOLIDATED INTERIM INTERMÉDIAIRES DE LA SITUATION FINANCIÈRE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Non audités) (Unaudited) 31 décembre 2021 / 31 mars 2022 / December 31, March 31, 2022 2021 $ $ ACTIF ASSETS Actif courant Current assets Trésorerie (note 3) 67 302 141 987 Cash (Note 3) Actions cotées (note 5) 475 000 500 000 Listed shares (Note 5) Avance à Idénergie inc. 12 500 12 500 Advance to Idénergie Inc. Autres débiteurs 5 352 10 419 Other accounts receivable Taxes à recevoir 47 893 135 816 Taxes receivable Crédit d'impôt minier à recevoir 16 996 27 328 Mining tax credit receivable Crédit d'impôt relatif aux ressources à recevoir 295 072 474 444 Tax credit related to resources receivable Frais payés d'avance 16 421 31 792 Prepaid expenses 936 536 1 334 286 Actif non courant Non current asset Immobilisations corporelles 1 929 2 039 Property, plant and equipment Propriétés minières (note 6) 1 625 060 1 618 601 Mining properties (Note 6) Actifs de prospection et d'évaluation (note 7) 4 507 755 4 325 798 Exploration and evaluation assets (Note 7) 6 134 744 5 946 438 Total de l'actif 7 071 280 7 280 724 Total Assets PASSIF LIABILITIES Passif courant Current liabilities Créditeurs 97 230 115 302 Accounts payable Total du passif courant 97 230 115 302 Total Current Liabilities CAPITAUX PROPRES EQUITY Capital-social (note 8) 30 901 162 30 889 178 Capital stock (Note 8) Surplus d'apport 5 453 215 5 423 395 Contributed surplus Bons de souscription 1 196 798 1 229 002 Warrants Déficit (30 577 125) (30 376 153) Deficit Total des capitaux propres 6 974 050 7 165 422 Total Equity Total du passif et des capitaux propres 7 071 280 7 280 724 Total Liabilities and Equity Continuité d'exploitation (note 1) Going concern (Note 1) Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités. / The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed interim consolidated financial statements. 2

CORPORATION MINIÈRE FOKUS FOKUS MINING CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS CONSOLIDATED INTERIM INTERMÉDIAIRES DE LA PERTE NETTE STATEMENTS OF NET LOSS PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 31 MARS THREE-MONTH PERIODS ENDED MARCH 31 2022 2021 (Non audités) (Unaudited) $ $ CHARGES EXPENSES Honoraires des consultants 97 029 107 803 Consulting fees Honoraires professionnels 15 096 28 893 Professional fees Frais de bureau 1 731 4 187 Office expenses Location des locaux 4 500 4 500 Office rental Assurances 2 871 2 520 Insurance Télécommunications et site web 2 889 9 459 Telecommunications and website Conférences et promotion 43 075 132 426 Conferences and promotion Frais associés aux sociétés ouvertes 9 459 9 707 Public company expenses Rémunération et paiements fondés sur des actions - 34 250 Share-based compensation Amortissement des immobilisations Amortization of property, plant and corporelles 110 142 equipment PERTE (GAIN) D'OPÉRATION 176 760 333 887 OPERATING LOSS (GAIN) Revenu d'intérêts (788) (1 956) Interest revenue Variation de la juste valeur des placements 25 000 - Changes in fair value of investments 24 212 (1 956) PERTE AVANT IMPÔTS 200 972 331 931 LOSS BEFORE INCOME TAXES Impôts sur le résultat et impôts différés - - Income taxes and deferred taxes PERTE NETTE 200 972 331 931 NET LOSS PERTE NETTE PAR ACTION DE BASE BASIC AND DILUTED NET LOSS PER ET DILUÉE 0,00 0,01 SHARE MOYENNE PONDÉRÉE DES ACTIONS WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF EN CIRCULATION 71 812 420 61 964 429 SHARES OUTSTANDING Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers intermédiaires condensés non audités. / The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed interim financial statements. 3

CORPORATION MINIÈRE FOKUS FOKUS MINING CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS INTERIM CONSOLIDATED INTERMÉDIAIRES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Non audités) (Unaudited) Nombre Capital- Surplus Total des d'actions / social / Bons de d'apport / capitaux Number of Capital souscription / Contributed Déficit / propres / shares stock Warrants surplus Deficit Total equity $ $ $ $ $ Solde - 1er janvier 2022 71 727 087 30 889 178 1 229 002 5 423 395 (30 376 153) 7 165 422 Balance - January 1, 2022 Perte nette de la période - - - - (200 972) (200 972) Net loss for the period Financement privé - - - - - - Private placement Bons de souscription exercés 120 000 11 984 (2 384) - - 9 600 Warrants exercised Bons de souscription expirés - - (29 820) 29 820 - - Warrants expired Frais d'émission d'actions - - - - - - Share issuance expenses Solde - 31 mars 2022 71 847 087 30 901 162 1 196 798 5 453 215 (30 577 125) 6 974 050 Balance - March 31, 2022 Solde - 1er janvier 2021 61 816 373 29 883 470 1 275 899 4 957 818 (29 213 999) 6 903 188 Balance - January 1, 2021 Perte nette de la période - - - - (331 931) (331 931) Net loss for the period Bons de souscription exercés 275 000 42 123 (10 873) - - 31 250 Warrants exercised Rémunération et paiements fondés sur des actions - - - 34 250 - 34 250 Share-based compensation Solde - 31 mars 2021 62 091 373 29 925 593 1 265 026 4 992 068 (29 545 930) 6 636 757 Balance - March 31, 2021 Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités. / The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed interim consolidated financial statements. 4