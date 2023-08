Foley Wines Limited est une société vinicole intégrée. La société est engagée dans la production et la distribution de vins de table. La société est également engagée dans le marketing et la vente de vins en Nouvelle-Zélande et sur divers marchés d'exportation. La société propose diverses marques de vin, dont Martinborough Vineyard, Te Kairanga, Lighthouse Gin, Vavasour, Grove Mill, Mt Difficulty, Goldwater, Dashwood, Russian Jack et Sauvignon Blanc. Les vignobles de la société sont situés à Marlborough, Martinborough et Central Otago, en Nouvelle-Zélande. La société vend ses produits en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et dans le reste du monde. Les filiales de la société comprennent The Vavasour Wines Ltd, Goldwater Wines Ltd, Clifford Bay Wines Ltd, Te Kairanga Wines Ltd, Grove Mill Wine Company Ltd, Sanctuary Wine Company Ltd, The New Zealand Wine Company Ltd et Martinborough Vineyard Wines Ltd.

Secteur Distillateurs et caves à vin