FCC : Augmentation de l'objectif de 10,3

Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la fourniture de services environnementaux. Les activités de la société sont divisées en quatre secteurs d'activité : Services environnementaux, Construction, Gestion de l'eau et Ciment. La division des services environnementaux se concentre sur le nettoyage des rues, l'entretien des parcs et jardins urbains, la gestion des déchets industriels, le traitement et le recyclage des déchets, entre autres. La division Construction propose l'ingénierie et la construction de travaux de génie civil, tels que des routes, des chemins de fer, des aéroports et des projets hydrauliques, ainsi que des bâtiments résidentiels et non résidentiels. La division Gestion de l'eau exploite un cycle intégré de gestion de l'eau, qui comprend le captage, l'épuration, le traitement et la distribution des eaux usées. La division Ciment fabrique du ciment, du béton, des granulats et du mortier. La société opère par le biais de nombreuses filiales en Europe, en Amérique, en Afrique et dans la région du Moyen-Orient.

Secteur Services et équipements environnementaux