Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) est une société holding. Les secteurs de la société sont Coca-Cola FEMSA, FEMSA Comercio-Division de détail et FEMSA Comercio-Division de carburant. La société mène ses activités par l'intermédiaire de sociétés holding, telles que Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. et ses filiales (Coca-Cola FEMSA), qui produit, distribue et vend des boissons ; FEMSA Comercio, S.A. de C.V. et ses filiales (FEMSA Comercio), qui consiste en une division de vente au détail exploitant diverses chaînes de magasins de petit format, et CB Equity LLP, qui détient sa participation dans Heineken N.V., et Heineken Holding N.V. Coca-Cola FEMSA produit, commercialise, vend et distribue les boissons de la marque Coca-Cola par le biais d'accords d'embouteillage standard dans certains territoires des pays dans lesquels elle opère. Coca-Cola FEMSA vend également des produits d'eau en bouteille. FEMSA participe au secteur de la vente au détail principalement par le biais de FEMSA Comercio.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire