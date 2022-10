La branche fintech de FEMSA vise 10 millions d'utilisateurs au Mexique d'ici 2023

"La porosité que nous avons nous permet d'atteindre des endroits plus éloignés et de proposer des services là où il n'y en a pas. Nous sommes présents dans tous les États du Mexique", a déclaré M. Carrion lors d'une interview mercredi.

Femsa, la société mère de la chaîne de magasins de proximité Oxxo, estime que leurs magasins omniprésents, qui, selon les données de l'entreprise, sont plus de 20 100, constituent des sites idéaux pour connecter les clients aux cartes de débit et aux services de comptes numériques.

Quelque 60 à 65 % des utilisateurs de Spin by Oxxo sont actifs, ce que la société décrit comme des clients ayant effectué une transaction ou détenu des dépôts sur leurs comptes au cours des 56 derniers jours.

Spin by Oxxo, qui a été financé par des fonds internes, est rapidement devenu un acteur majeur de la fintech mexicaine.

À titre de comparaison, la plus grande fintech d'Amérique latine, Nubank, compte environ 2,1 millions de clients dans le pays, tandis que l'acteur local Stori vise à atteindre la barre des deux millions de clients d'ici 2023.

Le Mexicain Grupo Financiero Banorte, dans ses résultats du deuxième trimestre, a déclaré avoir 6,7 millions de clients numériques. Il a révélé le lancement d'une nouvelle banque numérique au début du mois.

Les entreprises ont jeté leur dévolu sur le Mexique, un pays où moins de 50 % de la population possède un compte bancaire, selon les données officielles.

Spin by Oxxo a obtenu une nouvelle licence pour opérer en tant qu'institution financière technologique au Mexique plus tôt en octobre, ce qui élargira sa présence sur le marché des transferts de fonds en permettant aux clients de recevoir de l'argent de l'étranger sur des comptes.

Cette démarche fait écho à celle d'autres fintechs étrangères et locales telles que l'argentine Uala et la mexicaine Bitso, qui ont également pénétré le marché des transferts de fonds qui a rapporté 51,6 milliards de dollars au Mexique en 2021.

Femsa cherche également à obtenir des autorisations pour proposer des comptes permettant aux clients de déposer des sommes plus importantes et de recevoir leurs salaires.

La société compte plus de 20 600 magasins Oxxo à travers l'Amérique latine et prévoit d'en augmenter le nombre de 50 % au cours de la prochaine décennie.

Carrion n'a pas non plus exclu une expansion internationale de Spin by Oxxo à l'avenir.