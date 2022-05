Les fintechs ne parviennent pas à s'imposer au Mexique, où l'argent liquide reste roi.

Les Mexicains disposant d'au moins un produit financier l'année dernière ont diminué de 0,5 % à 67,8 % par rapport à 2018, a conclu ce mois-ci le rapport national sur l'inclusion (ENIF). Pendant ce temps, l'argent liquide est toujours le moteur de 90 % des transactions de moins de 500 pesos mexicains (25 $), ainsi que de 78,7 % des paiements ou des factures de plus de 500 pesos.

Cela place le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique latine loin derrière des économies similaires comme l'Inde, le Kenya et le Brésil en termes d'inclusion et de dépendance à l'égard des espèces.

Et

ce, malgré l'arrivée de centaines de fintechs " pro-inclusion " au Mexique depuis 2016, proposant des moyens plus faciles de s'inscrire ou des services bancaires sans frais, notamment Klar, Keusiki Pay, Stori et Albo.

db3c7326-bd1c-4f93-ac74-00535fb266ff1

Latam : Pénétration des banques et des fintechs :

Bien qu'elles attirent des millions d'utilisateurs, ces startups peinent à faire bouger l'aiguille autour de l'économie informelle du Mexique, déclare Maelis Carraro, directeur général de la société de conseil BFA Global.

"Les innovateurs fintech n'ont pas encore concrétisé leur potentiel de création de solutions centrées sur les communautés mal desservies", a-t-elle déclaré à Reuters, ajoutant que les fintechs ciblent principalement l'élite métropolitaine d'Amérique latine, plutôt que les communautés rurales plus pauvres où l'infrastructure bancaire est la plus nécessaire.

De leur côté, les fintechs disent avoir besoin de plus de soutien réglementaire pour avoir un impact.

"Tant que les acteurs numériques ne seront pas plus nombreux à obtenir une licence bancaire, l'inclusion continuera à plafonner", a déclaré Juan Guerra, directeur général de Revolut au Mexique.

Les utilisateurs de la fintech doivent encore relier leurs comptes numériques aux banques agréées, ce qui nécessite une visite dans les agences traditionnelles de type brick-and-mortar, a-t-il ajouté.

Depuis que le gouvernement a présenté sa "loi sur les fintech" en 2018, 58 entreprises ont été approuvées ou approuvées provisoirement pour des licences de paiement, selon l'Association mexicaine des fintechs, mais aucune nouvelle licence de banque de détail n'a été délivrée.

Dans le même temps, la proportion d'adultes mexicains possédant un compte bancaire a légèrement augmenté de deux points de pourcentage entre 2018 et 2021 pour atteindre 49,1 %, tandis que l'utilisation de la carte pour les transactions plus importantes a augmenté pour atteindre un modeste 12,3 %.

Le Mexique, quant à lui, continue d'attirer des startups internationales comme Nubank, Uala et Revolut, avec d'ambitieux plans bancaires à grande échelle.

Le magasin de proximité Oxxo a également lancé une application bancaire en novembre dernier, et affirme qu'elle compte déjà 1,6 million d'utilisateurs. Les clients peuvent s'inscrire directement dans les magasins Oxxo, qui sont bien plus nombreux à l'échelle nationale que les agences bancaires.

Le gouvernement mexicain a entrepris séparément un projet pilote visant à bancariser les femmes, après que l'écart entre les sexes en matière d'inclusion financière ait doublé pour atteindre 12 % en 2021.

Les fonctionnaires commencent également à distribuer des prestations sociales par le biais de portefeuilles numériques ou de dépôts bancaires, plutôt qu'en espèces, et encouragent l'adoption du système de paiement mobile gouvernemental CoDi, lancé en 2019.

(1 $ = 19,8372 pesos mexicains