ATLAND VOISIN annonce des rendements 2020 significativement supérieurs à la moyenne attendue du marché : 5,36% pour la SCPI Épargne Pierre (diversifiée), 5,50% pour Immo Placement (bureaux), et 4,40% pour Foncière Rémusat (commerces)

Dans un contexte sanitaire et économique incertain, nous avons œuvré pour préserver les intérêts de nos clients épargnants et locataires. Nous avons communiqué régulièrement, pour partager nos convictions et donner un maximum de visibilité à nos clients épargnants et à leurs conseillers. Aujourd'hui, nous annonçons des résultats qui placent une fois de plus nos SCPI significativement au-dessus de la moyenne du marché. Bien sûr, la situation nous invite à la plus grande prudence et humilité et, en même temps, ces résultats constituent une source de satisfaction. Nous continuerons notre action, animés par les mêmes objectifs et principes, grâce à l'implication et à la qualité du travail de nos équipes, que je tiens ici à saluer. Nous abordons cette période avec vigilance et détermination. La qualité du patrimoine de nos SCPI, la pertinence des stratégies d'investissement, notre capacité à les exécuter, et la confiance de nos clients et partenaires sont autant de forces avérées. Les enjeux 2021, qui portent sur la diversification, l'ISR ou encore la qualité de service, doivent

TDVM** 2020 VPM*** 2020 Collecte nette Capitalisation 2020 2020 Épargne Pierre (capital 5,36% 0% 359 M€ 1 361 M€ variable, diversifiée) Immo Placement (capital 5,50% +0,23% 4 M€ 237 M€ fixe, bureaux) Foncière Rémusat (capital 4,40% -0,03% n/a 55 M€ fixe, commerces) Ensemble 5,34% 0,03% 363 M€ 1 653 M€

Taux de Distribution sur Valeur de Marché

Variation du Prix Moyen

De plus, les SCPI gérées par ATLAND VOISIN ont su garder la confiance des épargnants et des CGP. Épargne Pierre en particulier dont la collecte nette annuelle a atteint 359 M€, ce qui la place parmi les SCPI les plus actives du marché ; les retraits quant à eux, qui sont restés proches de leurs niveaux habituels à environ 1,2% de la collecte, n'ont fait peser aucun risque sur la liquidité du fonds. Sur le front des valeurs d'expertise, celles-ci sont stables voire en légère hausse pour les SCPI Epargne Pierre et Immo Placement. Ces valeurs d'expertise permettront de maintenir des valeurs de reconstitution à des niveaux significativement supérieurs aux prix de souscription, ce qui est favorable à la protection du capital des souscripteurs.

Des SCPI qui ont de réels atouts pour conserver la confiance des épargnants et des CGP

Dans un paysage macroéconomique marqué par la faiblesse des taux d'intérêt et un niveau élevé d'incertitude, les immeubles caractérisés par un faible risque locatif devraient rester une catégorie d'actif recherchée. Sur les marchés en immobilier d'entreprise, où la demande locative va s'inscrire en baisse, la plupart des métropoles étaient en situation de sous-offre avant la crise : cela constitue autant de facteurs locaux de résistance. Au niveau des actifs, la qualité sera plus que jamais évaluée à l'aune de la visibilité sur les revenus locatifs : solvabilité du locataire et durée des engagements seront les premiers critères. En cas de risque de vacance locative, le loyer sera le principal levier pour fidéliser un locataire ou en attirer un nouveau. Mais l'incitation des locataires à quitter leurs locaux sera d'autant plus forte que les loyers pratiqués sont élevés. Une situation qui concerne avant tout Paris et l'Île-de-France : les marchés immobiliers des métropoles restent caractérisés par des niveaux de loyer qui pèsent nettement moins sur le compte de résultat des locataires. En conséquence, les actifs bien positionnés sur leurs marchés régionaux auront des atouts à faire valoir.

Dans ce contexte, la stratégie et le patrimoine des SCPI gérées par ATLAND VOISIN devraient une fois de plus montrer leur pertinence à l'image d'Épargne Pierre qui a investi près de 476 M€ en 2020, avec un taux de rendement acte en mains moyen de 6,13%. Ces acquisitions ont renforcé la mutualisation de son patrimoine et la visibilité des revenus : plus de 220 actifs avec près de 550 baux, dont plus de 80% des locataires sont des grandes entreprises publiques ou privées, et où les 40 locataires les plus importants (44% des loyers) sont engagés via des baux fermes de près de 7 ans en moyenne. Enfin sa structure de financement est saine avec un levier bancaire inférieur à 9%. La SCPI Immo Placement apparaît également bien armée pour traverser la période qui s'ouvre, grâce à la qualité de son patrimoine principalement situé dans des villes dynamiques, et à ses réserves. La SCPI Foncière Rémusat quant à elle, spécialisée en commerces et limitée par sa faible capitalisation, est sujette à des variations plus importantes de ses revenus ; toutefois elle parvient à afficher un Taux DVM de 4,40% qui devrait rester supérieur à celui du marché et des SCPI de commerces, et dispose de réserves qui l'aideront dans les années à venir.

Des axes de développement clairs

En 2021, ATLAND VOISIN entend poursuivre le développement de ses SCPI, en portant une attention particulière au suivi des locataires et à la préservation du patrimoine. L'objectif affiché par la société de gestion est de maintenir les rendements à des niveaux similaires à ceux de 2020, niveaux qui sont en phase avec les profils de risque de ses fonds. Ce développement, qui concerne en premier lieu Épargne Pierre, passe par deux leviers au niveau de la gestion immobilière et de la stratégie d'investissement : la mise en place de la démarche ISR et l'obtention du label, et le renforcement de la diversification sectorielle. Ce développement passe également par deux leviers tournés vers les épargnants et les CGP : ouvrir graduellement Épargne Pierre à l'univers de l'assurance-vie pour répondre à leurs besoins patrimoniaux, et améliorer continuellement la qualité des services, des outils et de la communication.

Avertissements : l'investissement en SCPI comporte un risque de perte en capital et que les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures. Toutes les valeurs communiquées seront soumises à l'approbation des associés qui se réuniront en Assemblées Générales dans le courant du 2ème trimestre 2021