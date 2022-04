Fonciere Atland : ATLAND poursuit son mécénat en faveur du sport en soutenant la nageuse Béryl Gastaldello vers les JO 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 06 avril 2022

ATLAND POURSUIT SON MÉCÉNAT EN FAVEUR DU

SPORT EN SOUTENANT LA NAGEUSE BÉRYL GASTALDELLO VERS LES JO 2024

Respectivement de gauche à droite : Georges Rocchietta (Président d'ATLAND), Béryl Gastaldello, Coralie Arrondeau (Directrice Générale Adjointe de la Fondation du Sport Français). © Crédit photo Xavier Granet

Acteur global de l'immobilier, ATLAND s'engage aux côtés de la nageuse française Béryl Gastaldello, via le Pacte de Performance, dispositif de la Fondation du Sport Français. Le soutien d'ATLAND permet à la nageuse licenciée dans le club francilien des Etoiles 92 Natation de se concentrer pleinement sur son objectif des Jeux Olympiques de Paris 2024.

ATLAND renforce ainsi son engagement aux côtés des athlètes du sport olympique français, quelques mois après la signature d'un Pacte de Performance avec la perchiste Ninon Guillon-Romarin.

« Le renforcement de l'engagement d'ATLAND à travers le Pacte de Performance est de très bon augure pour les Jeux de Paris 2024. Béryl va pouvoir se concentrer pleinement et sereinement sur ses prochaines échéances sportives. Par ailleurs, ce soutien met en évidence l'investissement accru des entreprises pour l'accompagnement du projet de vie des sportifs de haut niveau. La dynamique est lancée et nous espérons que de nombreuses autres entités rejoindront le mouvement ! » souligne Charlotte Feraille, Déléguée Générale de la Fondation du Sport Français.

« Nous sommes très heureux d'accompagner Béryl avec ce nouveau Pacte de Performance. Nous avons pu constater à quel point le partage d'expérience est enrichissant pour les athlètes, mais également pour nos collaborateurs. En tant qu'acteur de l'immobilier, secteur fondamental et structurant pour la cité, nous considérons que notre rôle a une dimension sociétale qui dépasse le strict cadre de nos objectifs économiques » explique Georges Rocchietta, Président d'ATLAND.

« Je pratique la natation depuis que je sais marcher et je me suis toujours sentie en symbiose avec l'eau. Ce sport est mon fil rouge qui me permet d'avancer lorsque je traverse des moments difficiles et de m'épanouir quotidiennement. Aujourd'hui mon souhait est de continuer à pratiquer la natation à haut niveau tout en préparant ma reconversion avec ATLAND et aussi pouvoir transmettre mon expérience au grand public » précise Béryl Gastaldello.

ATLAND est un acteur engagé depuis plusieurs années dans les domaines de la culture et du patrimoine (mécénat du musée du Louvre, cycle d'expositions), de la jeunesse et de la solidarité (soutien de l'association Culture Prioritaire), du sport en vue des JO 2024

(signature du pacte de performance avec la Fondation du Sport Français pour Ninon Guillon-Romarin et Béryl Gastaldello) et la recherche médicale (soutien de la recherche sur la maladie d'Alzheimer avec la Fondation Philippe Chatrier).

Le Pacte de Performance

C'est le dispositif de la Fondation du Sport Français qui permet d'accompagner le projet de vie des sportifs sur listes ministérielles éligibles en utilisant le mécénat sportif comme levier de financement.

À propos de la Fondation du Sport Français

La Fondation du Sport Français, reconnue d'utilité publique, a pour mission principale de promouvoir le sport comme vecteur de lien social, à travers des actions innovantes et sociétales. Sa mission est de développer et faciliter l'insertion sociale et professionnelle dans et par le sport mais également de créer et développer les conditions d'implication des particuliers et entreprises dans le domaine du mécénat sportif. Soutiens Ton Club, le Pacte de Performance et MeSporT sont les trois dispositifs majeurs mis respectivement en place au profit des clubs, des sportifs de haut niveau Français et des territoires.

À propos de Foncière ATLAND

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est un acteur global de l'immobilier de 260 collaborateurs, qui intervient sur les marchés de l'immobilier d'entreprise et du logement au travers de ses activités d'investisseur, gestionnaire de fonds et de développeur d'immobilier résidentiel.

Au 31 décembre 2021, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un patrimoine immobilier de 2,9 Mds € hors droits.

ATLAND VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF qui gère 4 SCPI pour le compte de plus de 37 000 associés et 2 fonds institutionnels.

ATLAND Résidentiel, filiale de Foncière ATLAND, développe actuellement près de 60 opérations de logements en Île-de-France et a réalisé plus de 1000 réservations en 2021.

Fundimmo, filiale de Foncière ATLAND, est une des principales plateformes du financement participatif immobilier qui a financé plus de 291 projets pour un montant total de 190 M€ millions d'euros depuis sa création.

Marianne Développement, filiale de Foncière ATLAND, conçoit, réalise et anime des résidences intergénérationnelles. Elle compte à ce jour 31 résidences intergénérationnelles Les Maisons de Marianne en exploitation sur toute la France représentant près de 2 800 logements.

Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist B (FR0013455482) www.fonciere-atland.fr