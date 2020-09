Fonciere Atland : Attestation responsable de l'information financière

ATTESTATION DU RESPONSABLE DE

L'INFORMATION FINANCIERE

Responsable du rapport financier semestriel Georges Rocchietta, Président-Directeur général Foncière Atland

40, avenue George-V - 75 008 Paris

Attestation

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport d'activité semestriel présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Paris, le 23 septembre 2020

Le Président-Directeur général,

Georges Rocchietta

