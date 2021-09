Fonciere Atland : Romain Crépel rejoint ATLAND Voisin en tant que directeur des fonds résidentiels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 02 septembre 2021

ROMAIN CRÉPEL REJOINT ATLAND VOISIN

EN TANT QUE DIRECTEUR DES FONDS RÉSIDENTIELS

Foncière ATLAND annonce l'arrivée de Romain Crépel au sein d'ATLAND Voisin pour y créer l'activité de gestion de fonds résidentiels.

Romain Crépel (Centrale Paris 2007, 36 ans) était jusqu'à présent Directeur Général Adjoint d'in'li, foncière de logement intermédiaire du groupe Action Logement, qu'il avait rejoint en 2014.

Il y avait en charge les activités de promotion interne et d'investissements (env. 1 Md € annuels), et la structuration de fonds de développement. Romain a notamment à son actif deux fonds emblématiques lancés par in'li :

Foncière Cronos, 2 Md€ d'actifs environ, cédé à 75% à

AXA Reim

AXA Reim APEC, plus de 650 logements, cédé pour 50% à Primonial et 25% à PRO BTP

Rattaché à Georges Rocchietta, Président de Foncière ATLAND et Jean-Christophe Antoine, Président d'ATLAND Voisin, Romain Crépel sera responsable de la structuration et de la gestion de véhicules d'investissement spécialisés en logement, et de l'ensemble des métiers immobiliers associés : sourcing de projets immobiliers (neuf ou ancien) auprès de partenaires, gestion locative, relation avec les investisseurs des fonds.

L'ambition de Foncière ATLAND est d'apporter une vision différente du logement locatif (qu'il soit libre, meublé ou en coliving) et de construire une offre de produits et de services différenciante en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales : plus proche des occupants et de leurs besoins, plus durable, et plus créatrice de valeur.

Pour Jean-Christophe Antoine, Président d'ATLAND Voisin, « Avec l'arrivée de Romain, nous accélérons notre développement dans les métiers de la gestion d'épargne, en proposant des produits d'investissement spécialisés sur le logement ; une classe d'actifs très prisée des investisseurs. L'ambition à court terme est de développer un premier fonds de 5 000 logements, avec une gamme de produits variés permettant de répondre aux différents besoins de clients à la recherche de solutions locatives efficientes ».

