Fonciere Atland : Avec l'obtention du label ISR Immobilier pour la SCPI Epargne Pierre, ATLAND Voisin entend concilier croissance, performance et engagement

Une première étape qui n'est que le démarrage d'un travail d'amélioration continue. En effet, l'immobilier d'entreprise répond à une logique dite de « Best-in-Progress »1. Bien sûr, les immeubles neufs ont leur part à jouer, forts des progrès faits depuis 20 ans en matière environnementale notamment. Mais avec un renouvellement du parc immobilier de l'ordre de 1% par an environ, c'est bien au niveau du parc d'immeubles existants que les enjeux se concentrent. Autrement dit, les marges d'amélioration sont réelles et ATLAND Voisin entend les matérialiser aux bénéfices d'ÉPARGNE PIERRE, de ses investisseurs et de toutes les parties prenantes.

ÉPARGNE PIERRE est parmi les premières SCPI de cette envergure à obtenir le label ISR Immobilier : le label couvrira ainsi plus de 220 actifs de bureaux, commerces, locaux d'activités loués à plus de 550 entreprises situées dans les principales métropoles régionales. Le travail de préparation de la grille d'évaluation et la collecte de données pour élaborer le plan d'actions ont nécessité un investissement humain important avec l'expertise des cabinets de conseil Ethiket et Aegilim.

Dix-huit mois plus tard, après avoir collecté et analysé les données sur l'intégralité du patrimoine, le certificateur Afnor a délivré ce label à la SCPI ÉPARGNE PIERRE, permettant ainsi aux épargnants d'investir dans un placement responsable et durable, conciliant performance financière, avec une valorisation de leur investissement sur le long-terme, et engagement social et environnemental.

Dès l'été 2019, sous l'impulsion de son Président Jean-Christophe ANTOINE, ATLAND Voisin décidait de préparer ÉPARGNE PIERRE à obtenir ce qui deviendrait le label « Investissement Socialement Responsable Immobilier » en juillet 2020. La crise de la Covid-19 n'aura pas fait dévier la société de gestion de son objectif, considéré à la fois comme stratégique pour la poursuite du bon développement de la SCPI, notamment pour renforcer la résilience de son patrimoine, et comme une évidence sur le plan éthique. Une labellisation qui répond aussi à la demande des investisseurs qui souhaitent s'orienter vers des placements plus responsables.

Depuis sa création, ATLAND Voisin a su concilier croissance sur le long terme et rendements performants réguliers. A l'issue d'un travail de fond de 18 mois, sa SCPI ÉPARGNE PIERRE a obtenu le label ISR Immobilier. Avec ce label, ATLAND Voisin confirme sa volonté de poursuivre le développement de sa SCPI phare en affirmant l'engagement social et environnemental qui anime l'ensemble de ses collaborateurs.

Chiffres clés liés à l'obtention du label

Date d'obtention du label : 04 mai 2021

Nombre d'immeubles étudiés : 200

Nombre de données collectées : 16 000

propos de cette obtention, Jean-Christophe Antoine, Président d'ATLAND Voisin a déclaré : « La décision de labelliser ÉPARGNE

PIERRE résulte autant d'un enjeu stratégique que d'une éthique professionnelle qui nous anime chez ATLAND Voisin. La performance à long terme découlera de la capacité des gérants à mieux piloter leur patrimoine et la relation avec leurs locataires. Or la démarche ISR permettra justement de s'en donner les moyens. Elle rejoint donc pleinement les intérêts des associés de SCPI à long terme, qui y trouvent aussi une réponse à leur aspiration : comprendre l'impact de leurs décisions de consommation, mais aussi d'investissement. Je vous donne rendez-vous dans trois ans pour mesurer les progrès. »

Thomas Rochefort, Associé fondateur d'Ethiket, a ajouté : « Le travail nécessaire au lancement

d'une telle démarche est colossale : plus de 200 actifs et 550 locataires pour 16 000 données collectées et analysées. Ce travail de fond traduit l'engagement de toutes les équipes, leur bonne coordination autour d'un objectif partagé, et cela est le facteur clé du succès d'une démarche d'Investissement Socialement Responsable dans l'immobilier. Nous avons pour mission d'accompagner dans cette démarche les acteurs du secteur comme ATLAND Voisin, avec qui nous partageons la même détermination. »

Benjamin Mercuriali, Fondateur d'Aegilim, a précisé : « Nous conseillons et opérons au côté des équipes d'ATLAND Voisin le déploiement de leur stratégie d'achat d'énergie, de suivi énergétique et plus récemment de recherche de financements associés aux travaux d'améliorations. ATLAND Voisin prouve avec la labélisation ISR d'Epargne Pierre qu'il est possible d'engager des fonds existants et d'envergure dans une démarche ambitieuse. AEGILIM est fière de proposer des offres engagées, et profitables aux besoins vertueux de ses clients. »

À propos d'ATLAND Voisin

Pionnier en matière de placement immobilier collectif, avec la création d'IMMO PLACEMENT dès 1968, ATLAND Voisin gère plusieurs SCPI en immobilier d'entreprise qui représentaient un patrimoine de 1,6 Mds € pour le compte de 29 000 associés environ au 31/12/2020. Depuis septembre 2016, la société est présente sur le marché des OPCI professionnels avec les véhicules TRANSIMMO et DUMOULIN, qui représentent plus de 435 M€ de patrimoine au 31/12/2020.

ATLAND Voisin est filiale de Foncière ATLAND, Société d'Investissement Immobilier Cotée. Pour en savoir plus : www.atland-voisin.com/www.atland.fr

propos d'ETHIKET

Ethiket est un cabinet de conseil et d'expertise créé en 2020, par trois associés-fondateurs experts dans l'immobilier et aux compétences complémentaires. Ces associés ont pris part aux travaux des professionnels qui ont abouti au référentiel immobilier du label ISR. La double conviction d'ETHIKET est :

la performance financière d'un investissement due aux actionnaires doit nécessairement s'accompagner d'un effet positif, sensible et mesurable au bénéfice de la collectivité ;

la gestion d'actifs réels (en particulier l'immobilier) est un terrain d'expérimentation particulièrement propice à l'activité extra-financière.

L'objectif d'ETHIKET est donc de contribuer à la prise de conscience et à la montée en compétences des acteurs de l'immobilier et du secteur du bâtiment, pour réduire l'empreinte écologique et améliorer l'impact social, en leur permettant d'intégrer les grands enjeux planétaires dans leur vision et leurs démarches professionnelles quotidiennes

