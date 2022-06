Communiqué de presse

Données financières EUR USD CA 2021 31 070 M 32 671 M - Résultat net 2021 -167 M -176 M - Dette nette 2021 14 677 M 15 433 M - PER 2021 -0,58x Rendement 2021 - Capitalisation 76,9 M 80,8 M - VE / CA 2020 0,42x VE / CA 2021 0,48x Nbr Employés 196 349 Flottant 3,77% Graphique FONCIÈRE EURIS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FONCIÈRE EURIS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michel Savart Chairman & Chief Executive Officer Odile Muracciole Independent Director Marie Wiedmer-Brouder Independent Director Yves Vlieghe Independent Director Didier Lévêque Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FONCIÈRE EURIS -20.39% 82 WALMART INC. -16.59% 330 829 SYSCO CORPORATION 2.90% 39 892 KROGER 5.46% 34 129 WOOLWORTHS GROUP LIMITED -7.89% 29 235 LOBLAW COMPANIES LIMITED 8.37% 28 591