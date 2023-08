FONCIERE EURIS SA: Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

Foncière Euris est une société holding. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - grande distribution (95,1% ; Casino Guichard-Perrachon) : distribution multi-format à dominante alimentaire en France (enseignes Casino, Monoprix, Cdiscount, Franprix, Leader-Price et Petit Casino) et à l'international (Amérique latine, Pologne, Asie et Océan Indien ; notamment enseignes United Grocers Cash & Carry, Big C, Géant, Disco Devoto et Exito) ; - distribution en ligne (4,8%) ; - autres (0,1%). 53% du CA est réalisé à l'international

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire