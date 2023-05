FONCIERE EURIS SA

FONCIERE EURIS SA: Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31 mai 2023



10-Mai-2023 / 15:33 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



FONCIÈRE EURIS Société anonyme au capital de 149.158.950 euros Siège Social : 103, rue La Boétie - 75008 PARIS 702 023 508 R.C.S. Paris Paris, le 10 mai 2023 MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2023 La société Foncière Euris informe ses Actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le mercredi 31 mai 2023, à 10 heures, à l’Hôtel Marriott Champs-Elysées, 70, avenue des Champs-Elysées, à Paris (75008). L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 avril 2023 (bulletin n°48). L’avis de convocation est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 mai 2023 (bulletin n°56) et dans le journal d’annonces légales « Actu-juridique » du 10 mai 2023. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces avis. Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le site internet de la Société : http://www.fonciere-euris.fr L’ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Contact : M. Franck Hattab Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : PJ