Fonciere Euris : Avis préalable de réunion à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 31 mai 2023

21 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 48 BALO BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 www.dila.premier-ministre.gouv.fr www.journal-officiel.gouv.fr Avis de convocation / avis de réunion 2300930 Page 1 21 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 48 FONCIERE EURIS Société anonyme au capital de 148.699.245 euros Siège Social : 103, rue La Boétie - 75008 PARIS 702 023 508 R.C.S. Paris AVIS PREALABLE DE REUNION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE MERCREDI 31 MAI 2023 A 10 HEURES Les actionnaires de la société Foncière Euris sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 31 mai 2023 à 10 heures, à l'Hôtel Marriott Champs-Elysées,70-72 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions figurant ci- après. ORDRE DU JOUR De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle . Rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société et du groupe et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 . Rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leurs missions Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (résolution 1)

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (résolution 2)

Affectation du résultat de l'exercice 2022 (résolution 3)

Conventions visées par l'article L.225-38 du Code de commerce et rapport spécial des Commissaires aux comptes (résolution 4)

Renouvellement du mandat d'administrateurs (résolutions 6 à 9)

Vacance d'un poste d'administrateur (résolution 10)

Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes (résolution 11)

Approbation des informations mentionnées à l'article L.22 -10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2022 (résolution 12)

Président-Directeur général au titre de l'exercice 2023 en raison de ses mandats (résolution 15) Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs au titre de leur mandat 2023/2024 (résolution 16)

Ratification du transfert du siège de la Société (résolution 17) De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire . Rapport du conseil d'administration . Rapports spéciaux des commissaires aux comptes Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement une participation, avec maintien du droit préférentiel de souscription (résolution 18)

Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement une participation, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public (résolution 19)

Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions 2300930 Page 2 21 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 48 existantes d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement une participation, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d 'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier(résolution 20) Autorisation conférée au Conseil d'administration en cas d'émissions, sans droit préférentiel de souscription, par offres au public ou par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale

Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise (résolution 23)

Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en casd'offre publique d'échange mise en œuvre par la société Foncière Euris sur les titres d'une autre société cotée avec suppression du droit préférentiel de souscription (résolution 24)

Délégation de pouvoirsconférée au Conseil d'administration, dans la limite de 10% du capital de la Société, à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (résolution 25)

Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration (résolution 26)

Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital ou de céder des actions autodétenues au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription (résolution 27)

Modification de l'article 37 du Titre IV des statutsconcernant la nomination des Commissaires aux comptes suppléants (résolution 28)

Pouvoirs pour les formalités (résolution 29) TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2023 Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022) L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes sociaux de cet exercice tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir une perte nette comptable de 524.470.910,01 euros. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle prend acte également que les comptes sociaux ne prennent en charge ni amortissements excédentaires ni dépenses somptuaires visés à l'article 39-4 du Code général des impôts. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022) L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration sur l'activité du Groupe durant l'exercice 2022 et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu'ils lui sont présentés et qui font ressortir une perte nette de l'ensemble consolidé de 413 millions d'euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice 2022) L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 524.470.910,01 euros au report à nouveau dont le solde sera ainsi, après affectation, débiteur de 440.130.396,82 euros. 2300930 Page 3 21 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 48 L'Assemblée générale reconnaît en outre qu'aucune distribution de dividende n'a été décidée au titre des trois derniers exercices. Quatrième résolution (Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce) L'Assemblée générale ordinaire, statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve en tant que de besoin la cessation de la convention de prêt conclue le 16 décembre 2021 entre Euris et Marigny Foncière, celle-ci étant devenue sans objet le 26 juillet 2022 et prend acte de l'absence de nouvelle convention au cours de l'exercice 2022. Cinquième résolution (Ratification de la cooptation d'un administrateur) L'Assemblée générale ordinaire ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'administration le 4 novembre 2022 de Monsieur Franck HATTAB en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Michel SAVART, démissionnaire, pour la durée restant à courir du manda t de son prédécesseur soit jusqu'à la présente Assemblée générale. Sixième résolution (Renouvellement du mandat d'un administrateur) L'Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Franck HATTAB vient expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un (1) an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Septième résolution (Renouvellement du mandat d'un administrateur) L'Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d'administratrice de Madame Marie WIEDMER- BROUDER vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un (1) an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Huitième résolution (Renouvellement du mandat d'un administrateur) L'Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de la société Euris vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un (1) an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. La société Euris est représentée par Madame Odile MURACCIOLE. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d'un administrateur) L'Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de la société Finatis vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée d'un (1) an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. La société Finatis sera représentée par Madame Virginie GRIN. Dixième résolution (Vacance d'un poste d'administrateur) L'Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de la société Matignon Diderot vient à expiration ce jour, décide de ne pas procéder à son remplacement et ainsi à ne pas pourvoir le poste vacant. 2300930 Page 4 21 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 48 Onzième résolution (Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire) L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young et Autre s (EY) prend fin par anticipation ce jour, décide de nommer en remplacement le cabinet KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Douzième résolution (Approbation des informations mentionnées à l'article L.22 -10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2022) L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, approuve, en application de l'article L.22 -10-34 I du Code de commerce, les informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relativesaux rémunérations versées au cours de l'exercice 2022 ou attribuées au titre du même exercice aux mandataires sociaux de la Société en raison de leur mandat, telles que présentées à l'Assemblée générale dans le rapport précité. Treizième résolution (Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel SAVART, Président-Directeur général jusqu'au 3 novembre 2022, en raison de ses mandats) L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, approuve, en application de l'article L.22 -10-34 II du Code de commerce, la rémunération allouée au Président-Directeur général, en raison de ses mandats, au titre de 2022, composée uniquement d'une partie fixe, telle que présentée à l'Assemblée générale dans le rapport précité. Quatorzième résolution (Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Franck HATTAB, Président-Directeur général depuis le 4 novembre 2022, en raison de ses mandats) L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, approuve, en application de l'article L.22 -10-34 II du Code de commerce, la rémunération allouée au Président-Directeur général, en raison de ses mandats, au titre de 2022, composée uniquement d'une partie fixe, telle que présentée à l'Assemblée générale dans le rapport précité. Quinzième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2023 en raison de ses mandats) L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, approuve, en application de l'article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération au titre de 2023 du Président-Directeur général, en raison de ses mandats, laquelle demeure composée uniquement d'une partie fixe d'un montant brut annuel de 30 000 euros inchangé, telle que présentée dans ledit rapport. 