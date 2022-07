Foncière Inea : Invest Securities relève sa recommandation

Invest Securities relève sa recommandation sur Foncière Inea de 'neutre' à 'achat' et ajuste son objectif de cours sur le titre de 44 à 46,5 euros, soit 15 fois le RNR attendu pour 2024 et un rendement 2024 de 6,5%.



Le bureau d'études estime que le chiffre d'affaires du premier semestre (+1,9% à périmètre constant) 'confirme la résilience de son patrimoine alors que les fortes indexations n'ont pas encore pleinement impacté les loyers'.



'L'augmentation de capital de juin 2022 soutiendra le plan de développement de la société sur un marché relativement peu menacé par la hausse des taux d'intérêt', ajoute l'analyste, qui attend une hausse de +16% du RNR/action d'ici fin 2026.



