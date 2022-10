FONCIERE INEA

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre : +18%

+11% sur les neuf premiers mois de l’année

Paris, le 6 octobre 2022

INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l’immobilier de bureaux neufs en Régions et leader du Green Building, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l’exercice en cours, clos au 30 septembre 2022.

en M€ 2022 2021 variation (%) 1er trimestre 13,7 12,8 6,9% 2ème trimestre 14,2 13,1 8,0% 3ème trimestre 15,4 13,1 17,8% Chiffre d'affaires consolidé (IFRS) 43,3 39,0 10,9%

















Au 3ème trimestre, INEA a enregistré un chiffre d’affaires de 15,4 M€, en progression de 17,8% par rapport au 3ème trimestre 2021.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’établit à 43,4 M€, en hausse de 10,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires profite pleinement des 9 immeubles livrés ou acquis achevés au cours des douze derniers mois, et notamment des revenus immédiats de l’immeuble de bureaux WoodParc (Toulouse), acheté fin juin et entièrement loué à EDF pour un loyer annuel de 2,2 M€.

Il est également porté par la très bonne progression des revenus à périmètre constant (+3,9%), sous l’effet d’une bonne commercialisation du portefeuille et de l’indexation des loyers (+1,8%).

En k€ 30/09/22 30/09/21 Impact sur var. CA Livraisons sur les 12 derniers mois 6 703 3 470 Cessions sur les 12 derniers mois 74 847 Périmètre non constant 6 777 4 317 6,3% Périmètre constant 35 987 34 624 3,5% Impact IFRS 16 (étalement des franchises) 504 66 1,1% Chiffre d'affaires consolidé 43 268 39 007 10,9%





































A noter qu’en septembre 2022, INEA s’est vu décerner un Gold Award par l’European Public Real Estate Association (EPRA) pour la conformité de ses comptes aux Best Practices Recommandations (BPR) de l’association.

Prochain communiqué :

Résultats annuels 2022 (dont chiffre d’affaires) : février 2023

A propos d’INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics, et aux dernières exigences environnementales. Au 30 juin 2022, son patrimoine est constitué de 75 sites immobiliers représentant une surface locative totale de plus de 434 000 m² et une valeur de 1 149 M€, offrant un rendement potentiel de 6,9 %. INEA a pour objectif 2 Mds€ de patrimoine d’ici à 2026.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032



Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP



Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France



Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





Contacts :

INEA

Philippe Rosio

Président Directeur général

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com

Karine Dachary

Directrice générale adjointe

Tél : +33 (0)1 42 86 64 43

k.dachary@fonciere-inea.com

PUBLICIS CONSULTANTS

Stéphanie Tabouis

Tél : +33 6 03 84 05 03

stephanie.tabouis@publicisconsultants.com

Theresa Vu

Tel : + 33 6 60 38 86 38

theresa.vu@publicisconsultants.com





