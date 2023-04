Chiffre d'affaires en hausse de 13% à 15,5 M au premier trimestre 2023

FONCIERE INEA

Activité du 1er trimestre 2023 :

Chiffre d’affaires en hausse à 15,5 M€ (+13%)

Acquisition d’un immeuble de plus de 3 000 m² à Valence

Paris, le 12 avril 2023

INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre, clos le 31 mars 2023.

En M€ T1 2023 T1 2022 Variation Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) 15,5 13,7 +13,3%

Le chiffre d’affaires d’INEA au 1er trimestre 2023 s’élève à 15,5 M€, en progression de 13,3 % sur douze mois. La société enregistre une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires qui était en hausse de 6,9% sur la même période en 2022.

Cette croissance s’explique à hauteur de :

5,6 % par les revenus liés à l’entrée en exploitation de nouveaux immeubles de bureaux à Lyon et Toulouse, et d’une plateforme de logistique urbaine à Romainville ;

7,7 % par l’évolution favorable des loyers à périmètre constant.

En k€ 31/03/2023 31/03/2022 Impact sur var. CA Périmètre constant 13 428 12 381 7,7% Livraisons sur les 12 derniers mois 2 029 1 193 Cessions sur les 12 derniers mois 0 74 Périmètre non constant 2 029 1 267 5,6% Chiffre d'affaires consolidé 15 456 13 648 13,3%

La forte augmentation du chiffre d’affaires résulte essentiellement d’une commercialisation réussie des immeubles en exploitation (4,0%) et de l’effet de l’indexation (2,9%).

A la fin de ce trimestre, INEA a réceptionné un nouvel immeuble de bureaux de 10 779 m² à Toulouse (Le Landing), qui représente près de 2 M€ de loyers supplémentaires sur une base annuelle.

Enfin, la société a acquis l’immeuble de bureaux « M3 », 3 051 m² de bureaux qui se situent en face de la gare Valence TGV et à l’entrée du parc d’activités Rovaltain.

Implanté sur un pôle d’excellence et d’innovation certifié ISO 14001, le « M3 », achevé début 2019, est un ouvrage à énergie positive (label Bepos-Effinergie 2013). L’immeuble dispose d’une centrale photovoltaïque en toiture et affiche une consommation énergétique déjà en ligne avec les objectifs 2030 du dispositif éco énergie tertiaire. Parallèlement à son exemplarité environnementale, ce nouvel actif présente l’avantage d’être aujourd’hui entièrement loué à plusieurs locataires de qualité, assurant ainsi un revenu immédiat et sécurisé à la foncière.

Prochain événement :

Assemblée Générale des Actionnaires : 10 mai 2023

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics, et aux dernières exigences environnementales. Au 31 décembre 2022, son patrimoine est constitué de 80 sites immobiliers représentant une surface locative de plus de 462 000 m² et une valeur de 1 224 M€, offrant un rendement potentiel de 6,9 %. INEA a pour objectif 2 Mds€ de patrimoine d’ici à 2026.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





Contacts :

INEA

Philippe Rosio

Président Directeur général

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com

Karine Dachary

Directrice générale adjointe

Tél : +33 (0)1 42 86 64 43

k.dachary@fonciere-inea.com

PUBLICIS CONSULTANTS

Stéphanie Lacan Tabouis

Tél: +33 6 03 84 05 03

stephanie.tabouis@publicisconsultants.com

Theresa Vu

Tel : + 33 6 60 38 86 38

theresa.vu@publicisconsultants.com

