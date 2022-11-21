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    INEA   FR0010341032

FONCIÈRE INEA

(INEA)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:37 21/11/2022
39.40 EUR   -0.76%
18:20Fonciere Inea : Document AMF CP. 2022DD872694
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Fonciere INEA : Document AMF CP. 2022DD872694

21/11/2022 | 18:20
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2022DD872694

21 novembre 2022

FR0010341032 - DD154212

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

GEST INVEST société civile personne morale liée à Philippe Rosio, Président directeur général de l'Emetteur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FONCIERE INEA

LEI : 9695000H29HRRE478062

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010341032

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 39.6000 Euro

VOLUME : 150.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 39.6000 Euro

VOLUME : 150.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Philippe ROSIO, Gérant de GEST INVEST, est Président-Directeur général de FONCIERE INEA.

Autre dirigeant de FONCIERE INEA auquel GEST INVEST est indirectement liée : Arline GAUJAL-KEMPLER, Directeur général délégué de FONCIERE INEA et ce, via GEST (détenue par la holding personnelle de chacun de Philippe ROSIO et d'Arline GAUJAL-KEMPLER) - GEST contrôlant GEST INVEST-

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Foncière INEA SA published this content on 21 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 November 2022 17:19:09 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2021 53,6 M 55,5 M -
Résultat net 2021 54,5 M 56,5 M -
Dette nette 2021 429 M 445 M -
PER 2021 7,10x
Rendement 2021 5,90%
Capitalisation 429 M 445 M -
VE / CA 2020 14,0x
VE / CA 2021 15,2x
Nbr Employés -
Flottant 53,2%
Graphique FONCIÈRE INEA
Durée : Période :
Foncière INEA : Graphique analyse technique Foncière INEA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FONCIÈRE INEA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Philippe Rosio Chairman & Chief Executive Officer
Cécile Moulard Independent Member-Supervisory Board
Dominique Potier Bassoulet Independent Director
Valérie Guillen Independent Director
Pierre Adier Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FONCIÈRE INEA-12.86%445
CBRE GROUP, INC.-30.61%23 275
KE HOLDINGS INC.-26.39%18 552
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED6.16%13 483
ZILLOW GROUP, INC.-44.05%8 353
JONES LANG LASALLE INCORPORATED-42.11%7 400