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    INEA   FR0010341032

FONCIÈRE INEA

(INEA)
  Rapport
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18:11Fonciere Inea : Document AMF CP. 2023DD912177
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Fonciere INEA : Document AMF CP. 2023DD912177

29/05/2023 | 18:11
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2023DD912177

26 mai 2023

FR0010341032 - DD166852

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

GEST INVEST société civile personne morale liée à Philippe Rosio, Président directeur général de l'Emetteur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FONCIERE INEA

LEI : 9695000H29HRRE478062

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 23 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010341032

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 36.0000 Euro

VOLUME : 229.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 36.0000 Euro

VOLUME : 229.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 23 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : XOFF

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010341032

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 36.0000 Euro

VOLUME : 671.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 36.0000 Euro

VOLUME : 671.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 mai 2023

COMMENTAIRES :

Philippe ROSIO, Gérant de GEST INVEST, est Président-Directeur général de FONCIERE INEA.

Autre dirigeant de FONCIERE INEA auquel GEST INVEST est indirectement liée : Arline GAUJAL-KEMPLER, Directeur général délégué de FONCIERE INEA et ce, via GEST (détenue par la holding personnelle de chacun de Philippe ROSIO et d'Arline GAUJAL-KEMPLER) - GEST contrôlant GEST INVEST-

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Foncière INEA SA published this content on 29 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2023 16:10:09 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 59,7 M 63,9 M -
Résultat net 2022 58,1 M 62,2 M -
Dette nette 2022 435 M 465 M -
PER 2022 6,92x
Rendement 2022 6,51%
Capitalisation 399 M 427 M -
VE / CA 2021 15,2x
VE / CA 2022 14,8x
Nbr Employés -
Flottant 53,2%
Graphique FONCIÈRE INEA
Durée : Période :
Foncière INEA : Graphique analyse technique Foncière INEA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FONCIÈRE INEA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Philippe Rosio Chairman & Chief Executive Officer
Dominique Potier Bassoulet Independent Director
Valérie Guillen Independent Director
Pierre Adier Director
Arline Gaujal-Kempler Deputy Chief Executive Officer & Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FONCIÈRE INEA-11.08%427
CBRE GROUP, INC.-1.81%22 929
KE HOLDINGS INC.10.32%19 331
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED-6.76%13 052
ZILLOW GROUP, INC.41.27%10 465
JONES LANG LASALLE INCORPORATED-9.50%6 889
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