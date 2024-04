Foncière INEA : Gest sous les 15% des votes

La société Gest a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 avril 2024, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Gest Invest SC qu'elle contrôle, le seuil de 15% des droits de vote de la société Foncière INEA et détenir directement et indirectement, 13,22% du capital et 14,70% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total de droits de vote de la société Foncière INEA.



