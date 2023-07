Fonciere INEA : Inea annonce un résultat net récurrent en hausse de 22% sur un an

Inea (+0,26% à 38 euros) annonce un chiffre d'affaires semestriel (revenus locatifs bruts) en croissance de 17% sur un an, à 32,6 millions d'euros. La foncière spécialiste de l'immobilier tertiaire neuf en Régions et du Green Building précise que son excédent brut d'exploitation atteint 19,4 millions d'euros sur le semestre, en hausse de 31% sur un an. Le résultat net récurrent (RNR Epra) qui en résulte s'établit en hausse marquée de 22% à 12,2 millions d'euros.



Les charges financières nettes sont en hausse de 56% sur un an, du fait de la hausse des taux d'intérêt et de l'encours moyen de la dette à taux variable.



" Ces résultats semestriels démontrent que les fondamentaux de la Société sont solides, et lui permettent de faire face à un contexte de marché plus tendu en matière de taux d'intérêt et de valorisation d'actifs " déclare le PDG Philippe Rosio Pour lui " l'une des grandes satisfactions du semestre résulte du retour des grandes demandes locatives sur (les) immeubles en Régions, après une période d'attentisme post Covid " et notamment " le fait que ces prises à bail se soient réalisées sans mesures d'accompagnement particulières et à des valeurs locatives de marché qui ont progressé ces dernières années ".