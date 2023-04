Foncière INEA : achète 3000m2 de bureaux à Valence

INEA annonce l'acquisition de l'immeuble de bureaux (3 051 m2) de l'ensemble immobilier tertiaire M3 à Valence (Drôme), face à la gare Valence TGV.



Implanté sur un pôle d'excellence et d'innovation certifié ISO 14001,le M3, achevé début 2019, répond pleinement aux exigences environnementales d'INEA, assure la société.



Il s'agit d'un ouvrage à énergie positive (label Bepos-Effinergie 2013), disposant d'une centrale photovoltaïque en toiture et en ligne avec les objectifs 2030 du Dispositif éco-énergie tertiaire.



