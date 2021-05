Fonciere INEA : INEA confirme son dividende

Inea, leader du "Green Building", spécialiste des bureaux neufs dans les principales métropoles régionales, a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 12,8 millions d'euros, en progression de 12,6%. Le taux d’encaissement des loyers du premier trimestre 2021 s’élève à 99%. Ce bon début d’année conforte la décision du conseil d’administration de proposer lors de la prochaine assemblée générale du 12 mai 2021 un dividende en hausse à 2,60 euros par action, offrant un rendement de 6,5% sur le cours actuel (39,80 euros).



Philippe Rosio, PDG d'Inea commente : " Les résultats enregistrés en ce début d'année confortent le positionnement de la société. Le taux de recouvrement des loyers et l'activité locative soutenue reflètent à la fois la qualité des locataires et l'attractivité des immeubles de bureaux neufs dans les régions".



"Le développement des métropoles régionales a été considérable : nouvelles infrastructures, nette amélioration de l'accessibilité (lignes de tramway et LGV) et aujourd'hui le haut débit. En 20 ans, ces villes ont connu un véritable boom démographique (+16% en moyenne, voire +25% à Toulouse, Nantes, Rennes ou Montpellier)".



"Les immeubles neufs d'Inea sont à taille humaine, adaptés aux défis de demain, tant en matière d'organisation du travail, d'aspirations sociétales que d'exigences environnementales ".