Foncière Inea : dévoile des résultats annuels solides

Foncière Inea a fait état d'un résultat net qui a progressé de 7% à 58 millions d'euros. Le résultat net récurrent est lui en progression de 5% à 24,44 millions d'euros, et en retrait de 8% par action, à 2,53 euros. Ce dernier souffre de l’effet dilutif lié à l’augmentation de capital du spécialiste de l'immobilier tertiaire en régions. Le chiffre d'affaires consolidé est en croissance de 13% à 58,5 millions d'euros. Cette hausse est à la fois portée par l'entrée en exploitation des nouveaux immeubles (+8,5%) et par la bonne progression des revenus à périmètre constant (+4,2%).



L'indexation a joué pour moitié dans cette progression (1,9%), le solde s'expliquant principalement par l'amélioration du taux d'occupation sur ce périmètre (1,2%). Le plein effet de l'indexation se matérialisera en 2023, compte tenu des modalités prévues aux baux.



Foncière Inea n'a aucune échéance significative de remboursement de dettes avant 2027 et dispose d'une marge confortable sur ses covenants, avec un LTV, équivalent du taux d'endettement dans le secteur, en baisse de plus de 7 points, à 42%.



A fin 2022, la valeur totale du patrimoine s'élève à 1,224 milliard d'euros droits inclus, en hausse de 12% sur 12 mois. " 19% de ce patrimoine n'est pas encore en exploitation et constitue un relai de croissance pour les exercices futurs ", souligne le spécialiste de l'immobilier tertiaire en régions.



Les " très bons résultats enregistrés en 2022 " permettent à la société de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires un dividende stable de 2,70 euros par action, malgré la hausse de 28% du nombre d'actions en 2022. L'effet dilutif de l'augmentation de capital est ainsi également absorbé sur l'exercice au niveau du dividende. Ce dividende représente un taux de distribution de 78% sur le cash-flow généré sur l'exercice.