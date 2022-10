INEA : une hausse de son chiffre d'affaires de 18 % au troisième trimestre

Le chiffre d'affaires d'INEA affiche une croissance de 17,8 % au troisième trimestre, atteignant les 15,4 millions d'euros. Le spécialiste de l'immobilier de bureaux neufs en régions a connu aussi une progression de son chiffre d'affaires de 10,9 % sur les neuf premiers mois de l’année pour s'établir à 43,4 millions d'euros.



Cette progression s'explique par les 9 immeubles livrés ou acquis au cours des douze derniers mois, et notamment des revenus immédiats de l'immeuble de bureaux WoodParc (Toulouse), acheté fin juin et entièrement loué à EDF pour un loyer annuel de 2,2 millions d'euros.



Les revenus à périmètre constant (+3,9%), sous l'effet d'une bonne commercialisation du portefeuille et de l'indexation des loyers (+1,8%) expliquent ces bons résultats.