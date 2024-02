Inea : la valeur du patrimoine s'est accrue en 2023

Inea a annoncé mercredi avoir signé une solide croissance opérationnelle en 2023 et maintenu la valeur de son patrimoine, une performance qualifiée d'unique dans le secteur 'chahuté' des foncières bureaux cotées.



La SIIC indique que ses revenus locatifs bruts consolidés ont progressé de 15,5% l'an dernier pour atteindre 67,5 millions d'euros, essentiellement sous l'effet de l'entrée en exploitation de nouveaux immeubles.



A périmètre constant, les loyers nets affichent encore une hausse de 8,7%, notamment grâce à l'indexation et à l'amélioration du taux d'occupation de ses bâtiments.



Avec une croissance de 23%, l'excédent brut d'exploitation (EBE) a progressé plus vite que les revenus locatifs du fait de la maîtrise des frais de fonctionnement.



Le résultat net récurrent (RNR) progresse en conséquence de 4% à 25,4 millions d'euros sur l'exercice écoulé.



Du point de vue d'Inea, le fait marquant de l'exercice 2023 demeure néanmoins la résilience de la valeur de son patrimoine, qui s'est accrue de 0,4 million d'euros à périmètre constant dans un contexte pourtant marqué par la remontée des taux.



L'entreprise dit être ainsi la seule foncière à afficher une croissance de la valeur de son patrimoine total, qui ressortait à 1.266 millions d'euros à fin 2023, contre 1.224 millions douze mois plus tôt.



La foncière prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende stable de 2,70 euros par action, donnant un rendement de 7,1% sur le cours du 31 décembre 2023.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Inea évoluait peu (+0,5%) mercredi suite à toutes à ces annonces.



