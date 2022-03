Foncière INEA : Invest Securities relève son objectif

Invest Securities estime que Foncière Inea a publié des données opérationnelles satisfaisantes (progression des loyers nets à périmètre constant de +1,4%) tandis que la revalorisation des actifs se poursuit (+3,8% à périmètre constant).



' Amplifiée par des livraisons créatrices de valeur, la croissance du RNR/action 2021 atteint +9%, celle de l'ANR NTA/action (53,7E) +7,7%. Face à un plan de croissance ambitieux (2MdsE d'actifs à fin 2026 vs 1MdE) et une LTV bancaire plus tendue (47%), la foncière devra faire appel au marché ' indique l'analyste.



' Malgré un effet dilutif probable, le RNR/action devrait progresser en moyenne de +3,5% sur cinq ans (ANR NTA/action +5,7%) et le rendement rester élevé (5,8%) procurant ainsi un total return de l'ordre de 12% annuels ' rajoute le bureau d'études.



En intégrant l'impact de la probable augmentation de capital et grâce à une meilleure visibilité sur les marchés de bureaux en régions et leur valorisation, Invest Securities relève son objectif de cours à 44E (contre 39E) et confirme son conseil neutre sur la valeur.



