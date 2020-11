FIPP prive par surprise FPN du contrôle de PAMIER SARL (Foncière Paris Nord)

En conséquence, et si un scénario de négociation ne se dessine pas rapidement, nous considérerons l’option d’attribuer une valeur nulle aux actions FPN en raison du temps exigé par les procédures juridiques futures. Cette valeur nulle n’intégrera pas, cependant, la contribution lointaine et difficilement évaluable des pénalités attribuées aux actionnaires minoritaires, ni le résultat d’une négociation entre les parties principales.

FIPP (c. 17% du capital et des droits de vote de FPN en Octobre 2020 – estimation AV – mais contrôlant 100% du Conseil d’Administration jusqu’à l’AG du 21 Décembre 2020) détenait €12.6m de compte courant d’actionnaire dans les livres de FPN à fin 2018. Cette créance a été converties en créances PAMIER SARL fin 2019 assises sur des hypothèques touchant l’actif foncier au Blanc-Mesnil ainsi que le nantissement de 100% des parts sociales de PAMIER. Ce mouvement a permis à FIPP de transformer un prêt “en blanc” en des créances adossées à des garanties réelles (hypothèques) au détriment des autres actionnaires de la Société, privant ces derniers, à son profit, du potentiel de redéveloppement du site et de la partie libre d’hypothèque du bien.

FIPP a choisi la manière forte en sécurisant son prêt d’actionnaire sans rechercher l’alignement d’intérêt avec le solde des actionnaires. Les discussions entre les parties quant à l’avenir de FPN peuvent donc à ce jour être jugées rompues.

FIPP a choisi avec cette prise de contrôle la voie la plus agressive. Le résultat en sera, sans négociation, un préjudice sensible au détriment des deux parties. Dans le cas où FIPP devrait conserver PAMIER, il aura à gérer un actif “froid” et coûteux (en euros et en risque) pendant une période prolongée.

Nous relevons qu’à ce jour les comptes du S1 20 n’ont pas été publiés et que l’AG ayant à statuer sur les comptes 2019 a été reportée au 21 Décembre prochain.