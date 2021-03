Publication des résultats S1 20. Un peu tard. (Foncière Paris Nord)

Il n’y a guère d’information significative additionnelle à ce stade depuis l’acquisition de PAMIER SARL (actif majeur du groupe FPN) par FIPP (famille Duménil) en Octobre 2020.

Nous attendons toujours une réaction de Mr Ott mais pour l’heure aucun communiqué ne semble avoir été publié. Nous attendons de pouvoir juger la nature des actions juridiques engagées, s’il y en a, au pénal comme au civil, afin de pouvoir tenter de donner un ordre de valorisation de FPN.

Nous mettrons à jour nos chiffres au S2 21 sur la base des chiffres annuels 2020. A la lumière des procédures juridiques engagées, notre objectif de cours s’établira entre zéro et “quelque chose”, comme évoqué à notre Latest du 3 Novembre 2020 (”In a surprise move, FIPP has deprived FPN shareholders of control over PAMIER SARL”).