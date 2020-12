Fonciere Paris Nord : 2020 12 FPN - Avis de convocation

FONCIERE PARIS NORD

Conformément à l'article R.225‐66 du Code de commerce, la Société Foncière Paris Nord publie le présent avis de convocation des actionnaires de la Société.

Avis de convocation

A la suite de l'avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 103 du 26 août 2020, de l'avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 111 du 14 septembre 2020, de l'avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 121 du 7 octobre 2020, et des ordonnances de prorogation de délai de tenue de l'Assemblée rendues par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, les 30 septembre 2020 et 22 octobre 2020, les actionnaires de la Société Foncière Paris Nord sont informés qu'une Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire est convoquée le lundi 28 décembre 2020, à 11 heures, au 2 rue de Bassano, 75116 Paris.

Cette Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La retransmission l'Assemblée sera disponible, en différé, sur le site de la Société, après la tenue de celle‐ci.

AVERTISSEMENT COVID‐19

Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (Covid‐19) et du fait des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée générale Mixte du lundi 28 décembre 2020 sont aménagées.

Compte tenu de la Loi d'urgence n° 2020‐1379 du 14 novembre 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‐1257 du 14 octobre 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid‐19, et de l'ordonnance n° 2020‐1497 du 2 décembre 2020 qui proroge et modifie l'ordonnance n° 2020‐321 du 25 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte du lundi 28 décembre 2020, se tiendra, sur décision du Conseil d'administration, à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

A l'occasion de cette Assemblée Générale Mixte du lundi 28 décembre 2020, il ne sera pas possible d'y assister personnellement, ni de donner procuration à une personne autre que le Président de l'Assemblée. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter par correspondance à l'aide du formulaire de vote ou à donner pouvoir au Président ou sans indication de mandataire.

Dans la relation entre la Société Foncière Paris Nord et ses actionnaires, la Société Foncière Paris Nord les invite à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse contact@fonciere‐parisnord.com.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale Mixte du lundi 28 décembre 2020 sur le site internet de la Société, www.fonciere‐parisnord.com, rubrique « Finance et Information réglementée », « Informations réglementées », pour se tenir informés de toutes les évolutions législatives et réglementaires éventuelles relatives aux modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis.