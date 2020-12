Fonciere Paris Nord : Communique - Retrait de candidatures au poste d'Administrateur - AGOE du 28 décembre 2020

FONCIERE PARIS NORD

Société Anonyme au capital de 1 156 289,77 euros

Siège social : 15, rue de la Banque - 75002 Paris

RCS PARIS 542 030 200

Paris, le 15 décembre 2020

Communiqué sur le retrait de candidatures au poste d’Administrateur

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

du 28 décembre 2020

Le jour de la publication de l’avis de convocation, le 11 décembre 2020, la société FONCIERE PARIS NORD a reçu un courrier de M. Jean-François Ott et de sa société OTT Holding Partners demandant le retrait de l’ordre du jour de résolutions, pour les candidatures au poste d’Administrateur de :

- Monsieur Jean-François Ott, candidature visée à la douzième résolution,

- Madame Petra Ott, candidature visée à la quatorzième résolution,

- Madame Sabine Thiry, candidature visée à la quinzième résolution.

Nous rappelons que par un courrier précédemment adressé à la société, Monsieur Jean-François Ott avait déjà renoncé à sa demande de nominations de cinq administrateurs en demandant uniquement la nomination de trois administrateurs.

Par cette décision, M. Jean-François Ott renonce définitivement à convaincre le conseil d’administration et les actionnaires de la pertinence des projets dont il a fait état dans la presse.

En date du 15 décembre 2020, le Conseil d’Administration a pris acte du retrait de ces candidatures au poste d’Administrateur, et constaté que les douzième, quatorzième et quinzième résolutions sont désormais sans objet et par voie de conséquence ne seront pas soumises au vote de l’Assemblée Générale du 28 décembre 2020.

Le Président Directeur Général

Richard Lonsdale-Hands

