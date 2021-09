Foncière Paris Nord : FIPP détient plus de 15% du capital

La société FIPP a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 septembre 2021, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Foncière Paris Nord et détenir désormais 19,43% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société Foncière Paris Nord résultant d'un remboursement de 10 000 000 d'obligations remboursables en actions (ORA) au profit de FIPP.





