Fonix Mobile étend son partenariat existant avec ITV pour inclure les SMS

(Alliance News) - Fonix Mobile PLC a déclaré vendredi qu'il a étendu son partenariat avec ITV PLC pour inclure les paiements de facturation par SMS.

Le fournisseur de services mobiles basé à Londres a déclaré qu'ITV a accepté d'étendre progressivement le partenariat commercial, qui comprend déjà la facturation des transporteurs et les services caritatifs.

Selon les termes de l'accord, Fonix continuera à prendre en charge la facturation des transporteurs mobiles sur le portail des concours d'ITV, en l'étendant à toute l'interactivité des concours pour ses formats à l'antenne.

"Au cours des cinq dernières années, nous avons bénéficié d'une excellente relation de travail avec Fonix, l'équipe ayant toujours fourni un excellent service tant sur le plan technique qu'opérationnel. Nous sommes impatients de travailler plus étroitement ensemble pour développer notre activité et examiner les nouvelles opportunités qui peuvent découler de ce nouveau partenariat", a déclaré Ann Cook, directrice de l'interactivité et directrice générale du fournisseur interne de services interactifs d'ITV, ITL.

Rob Weisz, directeur général de Fonix, a ajouté : "Nous sommes ravis que tout le travail acharné de Fonix nous ait permis d'établir une relation croissante et plus étroite avec ITV dans le futur. L'interactivité et les paiements mobiles ont toujours représenté une grande opportunité d'étendre l'expérience télévisuelle pour les diffuseurs du point de vue de l'engagement et de la monétisation et nous sommes ravis de soutenir ITV dans sa stratégie dans cet espace."

Vendredi matin à Londres, les actions Fonix se négociaient à 236,80 pence chacune, soit une baisse de 0,1%.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

