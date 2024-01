Fonix Mobile plc est une société de paiement et de messagerie mobile basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans les paiements par opérateur mobile, la messagerie et la téléphonie, et se concentre sur la diffusion, les œuvres caritatives, les jeux, le divertissement, les transports et les marques numériques. La société opère dans le secteur des paiements mobiles et de la messagerie. Les produits de la société comprennent l'API de paiement, le paiement, le gestionnaire de campagne, l'API de messagerie et l'identité. Ses lignes de services comprennent les paiements mobiles, la messagerie mobile et les services gérés. Les solutions de la société comprennent des services de paiement et des services interactifs. Ses API de paiement relient les marchands de contenu numérique, les opérateurs de jeux, les opérateurs de transport, les sociétés de médias et les organisations caritatives aux opérateurs de réseaux mobiles. Sa caisse est un environnement de paiement hébergé préconstruit. Sa facturation par opérateur relie les commerçants à la facturation par l'intermédiaire des opérateurs de réseaux mobiles. Sa plateforme CPaaS permet de gérer les dons, les concours et l'interaction avec les consommateurs en un seul endroit.

Secteur Services de télécommunications sans fil