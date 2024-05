Fonterra Co-operative Group Limited est une société coopérative laitière basée en Nouvelle-Zélande. La société est principalement impliquée dans la collecte, la fabrication et la vente de lait et de produits dérivés du lait par l'intermédiaire de ses canaux de distribution d'ingrédients, de produits de consommation et de services alimentaires. Elle opère à travers trois segments : Marchés mondiaux, Grande Chine et Opérations du groupe. Le segment des marchés mondiaux représente les canaux mondiaux des ingrédients, de la restauration et des consommateurs en dehors de la Grande Chine. Le segment Grande Chine représente les ingrédients, les services alimentaires et les canaux de distribution grand public en Grande Chine. Le segment Opérations du groupe représente les activités commerciales depuis la collecte et la transformation du lait néo-zélandais jusqu'à la vente de produits à ses unités commerciales régionales en contact avec la clientèle, les Marchés mondiaux et la Grande Chine. Son réseau de produits de consommation de marque comprend des poudres, des yaourts, du lait, du beurre et du fromage. Les marques de la société comprennent Anchor, Anmum, Anlene et Chesdale, entre autres.

Secteur Transformation des aliments