L'entreprise britannique Co-op prévient que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affecteront son bénéfice annuel.

Le groupe britannique de supermarchés Co-operative Group a annoncé jeudi une perte au premier semestre et a prévenu que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement dans le pays mettrait sous pression les bénéfices de l'année entière.

Le groupe, qui est la propriété de ses membres et qui fournit également des services funéraires et autres, a déclaré avoir enregistré une perte d'exploitation sous-jacente avant impôts de 15 millions de livres (20,7 millions de dollars) pour les 26 semaines au 3 juillet, contre un bénéfice de 56 millions de livres pour la même période de l'année précédente. Le manque à gagner reflète les investissements dans l'entreprise et les coûts de COVID. (1 $ = 0,7233 livre) (Reportage de James Davey ; édition de Sarah Young)