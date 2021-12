L'exportateur de produits laitiers Fonterra va investir 2,7 milliards de dollars pour se développer et réduire ses émissions.

Fonterra Co-Operative Group Ltd, le plus grand exportateur de produits laitiers au monde, a déclaré lundi qu'il investirait environ 4 milliards de dollars néo-zélandais (2,72 milliards de dollars) d'ici 2030 pour transformer le lait en produits à plus forte valeur ajoutée, poursuivre la croissance et réduire les émissions.

L'entreprise basée en Nouvelle-Zélande prévoit de rendre 1 milliard de dollars néo-zélandais aux investisseurs au cours de la prochaine décennie, grâce à des ventes d'actifs et à une hausse attendue des bénéfices, a déclaré son président et directeur général lors d'une réunion annuelle.

Fonterra, qui possède les marques Anchor, De Winkel et Mammoth, a également pour objectif de parvenir à un bilan carbone net nul d'ici 2050.

Cette feuille de route fait suite à l'approbation par les 10 000 agriculteurs actionnaires de la société, la semaine dernière, de la mise en place d'une nouvelle structure de capital.

La société laitière a constaté une forte demande pour ses produits dans un contexte d'offre mondiale limitée et s'attend à ce que la demande reste élevée à court et moyen terme. Elle envisage également une offre publique initiale de ses activités australiennes, qui pourrait rapporter environ 700 millions de dollars aux actionnaires d'ici 2024.

Fonterra a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter régulièrement ses dividendes pour atteindre environ 40 cents néo-zélandais par action d'ici 2030. Elle a versé 15 cents néo-zélandais l'année dernière. (1 dollar = 1,4706 dollar néo-zélandais) (Reportage de Shashwat Awasthi ; édition de Diane Craft)