Fonterra Co-operative Group Limited est une société coopérative laitière basée en Nouvelle-Zélande. La société est principalement engagée dans la collecte, la fabrication et la vente de lait et de produits dérivés du lait par le biais de ses canaux Ingrédients, Consommateurs et Restauration. Elle opère à travers trois segments : Asie-Pacifique, AMENA et Grande Chine. Son canal de produits de consommation de marque comprend des poudres, des yaourts, du lait, du beurre et du fromage. Ses marques comprennent Anchor, Anmum, Anlene, NZMP, Farm Source, De Winkel, Fresh 'n Fruity, Kapiti, Mainland, Mammoth, Perfect Italiano, Piako, Primo et Symbio. Son activité Asie-Pacifique couvre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les îles du Pacifique, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. Son activité AMENA couvre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie du Nord et les Amériques. Elle exploite également les magasins de détail Fonterra Farm Source. La société fournit des ingrédients laitiers pour la consommation hors foyer, les restaurants, les hôtels, les cafés, les aéroports, les sociétés de restauration et autres.

Secteur Transformation des aliments