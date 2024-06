Le premier ministre chinois Li Qiang a rendu visite au géant laitier néo-zélandais Fonterra samedi, une visite que le ministre du commerce Todd McClay a qualifiée de "très positive" après que le dirigeant chinois eut évoqué la demande de produits agricoles néo-zélandais.

"Fonterra est un élément important de la chaîne d'approvisionnement alimentaire chinoise, une grande partie de nos produits laitiers sont destinés à la Chine", a déclaré M. McClay dans des commentaires diffusés sur Radio New Zealand après que M. Li a visité le siège de Fonterra à Auckland en compagnie du Premier ministre Christopher Luxon.

M. Li a déclaré vendredi, au deuxième jour de son voyage dans la nation insulaire du Pacifique, qu'il y avait une demande croissante en Chine pour des produits laitiers, du bœuf et de l'agneau de haute qualité en provenance de Nouvelle-Zélande.

Le deuxième plus haut fonctionnaire chinois se rendra samedi en Australie pour une escale de quatre jours dans le cadre d'un voyage visant à renforcer les liens commerciaux et diplomatiques avec les deux pays exportateurs de matières premières. La Chine est le premier partenaire commercial des deux pays.

Pékin se considère comme un élément clé du plan de Luxon visant à doubler les exportations de la Nouvelle-Zélande au cours des dix prochaines années.

"Je pense qu'il était clair que le premier ministre chinois et sa délégation appréciaient à sa juste valeur l'ampleur des relations qui se sont développées.

Vendredi, M. Li a visité l'Institut néo-zélandais de recherche sur les plantes et les aliments d'Auckland, une agence gouvernementale qui promeut les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des boissons, avant de rencontrer des hommes d'affaires, des universitaires et des diplomates et d'organiser un dîner avec eux.

Jeudi, M. Li a rencontré M. Luxon à Wellington, la capitale, et a signé des accords sur le commerce et le changement climatique, les droits de l'homme étant également à l'ordre du jour.

Lors de la première visite d'un premier ministre chinois en Australie depuis 2017, M. Li doit se rendre à Adélaïde, capitale de l'État d'Australie-Méridionale, à Canberra, capitale nationale, et dans l'État minier d'Australie-Occidentale. (Reportage de Sam McKeith à Sydney ; Rédaction de William Mallard)