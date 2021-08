Foot Locker : BPA plus que triplé au 2e trimestre

Foot Locker dévoile au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA ajusté de 2,21 dollars, plus que triplé (+211%) en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9,5% à 2,27 milliards (+6,9% en comparable).



'Ce trimestre reflète des résultats solides pour nos activités de chaussures pour femmes et enfants, ainsi qu'une large demande pour nos offres de vêtements et d'accessoires, combinés à une activité promotionnelle plus limitée', explique son PDG Richard Johnson.



La chaine d'articles de sport se déclare 'prudemment optimiste concernant les perspectives pour la seconde moitié de l'année', tout en reconnaissant qu'elle 'opère toujours dans un environnement incertain du fait de la Covid-19'.



