Foot Locker : Fot Locker acquiert le japonais Atmos pour 360 millions de dollars

Le distributeur d'articles de sport Foot Locker a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Text Trading Company, K.K. ("Atmos"), qui possède et exploite sous licence la marque Atmos, un détaillant mondial haut de gamme à orientation numérique dont le siège est au Japon, pour un montant de 360 millions de dollars. La transaction sera financée par les liquidités disponibles de la société. Cette acquisition accélérera la portée mondiale de Foot Locker avec un ancrage hautement stratégique au Japon, tout en étendant l'offre premium et haut de gamme.



Atmos est une marque culturellement connectée qui propose des baskets et des vêtements haut de gamme, un label interne exclusif, des relations de collaboration avec les principaux fournisseurs de l'écosystème des baskets, des magasins expérimentaux et une solide plateforme omnicanale. Elle dispose de 49 magasins dans le monde, dont 39 au Japon, a généré environ 175 millions de dollars de revenus au cours de son année fiscale 2020, dont plus de 60% ont été générés par les canaux numériques.



L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action de Foot Locker au cours de l'exercice 2021, prévient le groupe new-yorkais.