Foot Locker : La valeur du jour à Wall Street - Foot Locker sombre sur des prévisions dégradées

C'est un sacré coup de pied que se prend Foot Locker ce vendredi au New York Stock Exchange. L'enseigne de magasins de sport chute en effet de plus de 30% à 27,40 dollars l'action, après avoir annoncé s'attendre à une baisse de ses résultats en 2022. La société anticipe ainsi une chute de ses ventes de 4% à 6% cette année, dont -8% à -10% à périmètre comparable, en raison de l'évolution du mix fournisseur attendue au quatrième trimestre 2022 et de la baisse des mesures de soutien fiscal comparé à 2021.



"À partir du quatrième trimestre 2022, Foot Locker ne s'attend pas à ce qu'un seul fournisseur représente plus de 55 % des dépenses totales des fournisseurs, contre 65 % au quatrième trimestre 2021, explique la société. Par conséquent, aucun fournisseur ne devrait représenter plus d'environ 60 % du total des achats pour l'exercice 2022, contre 70 % en 2021, et 75 % en 2020".



"Ce changement reflète le passage stratégique accéléré à la vente directe par l'un des fournisseurs de la société et les efforts continus de Foot Locker en matière de diversification des marques et des catégories", ajoute le détaillant.



Le groupe basé à New-York anticipe également un bénéfice ajusté de 4,25 à 4,60 dollars par action pour le nouvel exercice, alors que les analystes de FactSet s'attendent à 6,41 dollars.



Au dernier trimestre de son exercice 2021, clos fin janvier 2022, Foot Locker a néanmoins su dépasser les attentes du marché. Même si son bénéfice net a reculé de 16,3% à 103 millions de dollars (soit 1,02 dollar par action), il est ressorti, en données ajustées, à 1,67 dollar par action alors que le consensus visait 1,44 dollar.



Les ventes ont quant à elles progressé de près de 7%, dont +0,8% à périmètre comparable, pour s'établir à 2,34 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 2,32 milliards de dollars.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a progressé de 18,7%, dont +15,4% à périmètre comparable, sur un an et de 11,9% par rapport à 2019, pour atteindre 9 milliards de dollars. En excluant l'effet des fluctuations des taux de change, les ventes totales de l'exercice 2021 ont augmenté de 17,8%.



Enfin, Foot Locker a annoncé une hausse de 33% de son dividende trimestriel pour le porter à 40 cents par action.