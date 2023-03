Foot Locker : baisse d'un tiers du BPA trimestriel

Foot Locker annonce un BPA ajusté en diminution à 0,97 dollar pour les trois derniers mois de l'exercice écoulé, contre 1,46 dollar un an auparavant, avec une contraction de la marge brute de 2,9 points, principalement en raison des activités promotionnelles.



Les ventes totales du distributeur d'articles de sport se sont tassées de 0,3% à 2,33 milliards de dollars, mais en excluant les effets de change, elles ont augmenté de 3,6% et à magasins comparables, elles se sont accrues de 4,2%.



'Nous sommes enthousiastes à l'idée de présenter notre plan 'Lace Up' avec un nouvel ensemble d'impératifs stratégiques et d'objectifs financiers conçus pour nous préparer au succès pour les 50 prochaines années', affirme la CEO Mary Dillon.



Pour l'exercice qui commence, Foot Locker anticipe un BPA ajusté compris entre 3,35 et 3,65 dollars (en incluant un gain de 0,15 dollar lié à une semaine supplémentaire) pour des ventes en données comparables en baisse de 3,5 à 5,5%.



