Foot Locker : nouvelle CEO début septembre

La chaine d'articles de sport Foot Locker annonce que, dans le cadre d'un processus de succession planifié, son PDG Richard Johnson prendra sa retraite en tant que directeur général (CEO) à compter du 1er septembre.



Il demeurera président exécutif du conseil d'administration jusqu'au 31 janvier 2023 et quittera le conseil à ce moment-là, puis demeurera conseiller principal du CEO jusqu'au début d'avril 2023 afin de faciliter une transition en douceur.



Mary Dillon, ancienne présidente exécutive et CEO de la chaine de produits de beauté Ulta Beauty, a été nommée CEO et membre du conseil d'administration de Foot Locker, également à compter du 1er septembre.



Le conseil d'administration a déterminé que les rôles de président et de CEO seront séparés, à compter du 1er septembre, et que l'administratrice indépendante principale Dona Young deviendra présidente non exécutive à compter du 1er février 2023.



