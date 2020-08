Foot Locker : reprise de la distribution de dividendes

21/08/2020 | 14:02

A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre comptable (clos le 1er août), Foot Locker indique que son conseil d'administration a décidé de reprendre la distribution d'un dividende trimestriel, et ce à hauteur de 15 cents par action.



Le distributeur d'articles de sport revendique un BPA ajusté de 71 cents au titre du trimestre écoulé, dépassant ainsi sa fourchette cible de 66-70 cents, pour des revenus en hausse de 17,1% à près de 2,08 milliards de dollars (+18,6% à magasins comparables).



Etant donnée l'incertitude autour de la pandémie et de son impact potentiel sur la rentrée scolaire, l'activité sportive et les plans de relance gouvernementaux, Foot Locker se garde de présenter des objectifs annuels à ce stade.



