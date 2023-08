Les derniers résultats et prévisions des détaillants, de Macy's à Foot Locker, montrent de nouveaux signes de tension sur les dépenses de consommation aux États-Unis à l'approche du second semestre de l'année.

Les Américains à revenu moyen dépensent moins, car nombre d'entre eux s'efforcent de rembourser leurs dettes de cartes de crédit dans un contexte de hausse du coût de la vie, ce qui inquiète les investisseurs du secteur de la vente au détail qui misent sur une augmentation de l'activité pendant la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année.

"La seconde moitié de l'année sera difficile", a déclaré Cristina Fernandez, analyste chez Telsey Advisory Group, ajoutant que les consommateurs recherchent la valeur et dépensent pour acheter les choses dont ils ont besoin.

En tant qu'indicateur de la demande pour la rentrée scolaire, Foot Locker a rejoint son rival Dick's Sporting Goods mercredi en réduisant ses prévisions de bénéfices annuels, ce qui a fait chuter les actions des détaillants de vêtements de sport.

"Nous avons constaté un fléchissement des tendances en juillet et nous ajustons nos perspectives pour 2023 afin de pouvoir rivaliser au mieux avec les consommateurs sensibles aux prix", a déclaré Mary Dillon, PDG de Foot Locker.

Les deux entreprises, ainsi que Target, ont averti que leurs bénéfices étaient sous pression en raison de la perte de stocks due à des cas de vol dans leurs magasins.

Kohl's et Macy's ont également maintenu leurs objectifs annuels inchangés bien qu'ils aient dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre, ce dernier ayant mis en garde contre la faiblesse de la demande et l'augmentation plus rapide que prévu des retards de paiement par carte de crédit.

Le directeur financier de Macy's, Adrian Mitchell, a déclaré mardi : "L'environnement macroéconomique se taille la part du lion en ce qui concerne l'impact sur le crédit et constitue un véritable indicateur de l'état de santé du consommateur... ce qui justifie notre approche prudente".

Selon Thomas Hayes, président du fonds spéculatif Great Hill Capital, Foot Locker et Macy's pourraient subir une baisse plus importante de leurs ventes, car ils s'adressent à des consommateurs à revenus faibles ou moyens, tandis que les gagnants seraient Walmart et les magasins à un dollar qui profitent de la baisse des prix des consommateurs.

La semaine dernière, Walmart a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a dépassé ses résultats du deuxième trimestre, bénéficiant d'une forte demande pour ses produits d'épicerie à bas prix.

"Le consommateur est toujours en vie et en bonne santé, mais il est clairement plus conscient des prix cette année que l'année dernière", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.