Fope SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur de la mode. La société conçoit, fabrique et commercialise des bijoux. Son portefeuille de produits comprend des bracelets, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles et des flex'it. La Société propose diverses collections, telles que Eka, Eka Tiny, Love Nest, Lovely Daisy, Mialuce, Silverfope, Solo, Vendome et Wild Rose. La société vend ses produits par l'intermédiaire de bijoutiers d'Europe et des États-Unis aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et à Hong Kong. Son côté production et administration est situé à Vicence.

Secteur Habillement et accessoires