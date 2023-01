Fope, des revenus en hausse de plus de 50% l'année dernière

(Alliance News) - Fope Spa a annoncé mardi que son chiffre d'affaires pour 2022 a augmenté de 54 % en glissement annuel pour atteindre 62,2 millions d'euros, contre 40,3 millions d'euros un an plus tôt.

Ce chiffre marque une croissance encore plus importante si on le compare au dernier exercice avant l'arrivée de Covid-19, 2019, enregistrant une amélioration de 78 % des recettes, qui passent de 35,5 millions d'euros.

Diego Nardin, PDG de Fope, a déclaré : "C'est un excellent résultat qui confirme la validité des stratégies de développement du marché et de consolidation des marques que nous poursuivons. Tous les pays où nous sommes présents ont enregistré une croissance, tant les marchés internationaux plus solides pour nous que les marchés émergents.

Tous les pays où nous sommes présents ont enregistré une croissance, aussi bien les marchés internationaux qui sont plus solides pour nous que les marchés émergents, et l'Italie, pour laquelle le résultat a été particulièrement significatif et satisfaisant.

"Nous voyons positivement le développement de l'activité pour 2023, avec des budgets de vente prudents mais en croissance, malgré le fait que le contexte économique international et la persistance de facteurs critiques présentent des zones d'incertitude. La spécificité de l'offre de Fope et les indications prévisionnelles sur le développement potentiel du segment du luxe dans lequel nous opérons, soutiennent, je crois, les estimations positives".

